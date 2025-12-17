Μια guest εμφάνιση διάρκειας μίας ώρας πραγματοποίησε το βράδυ της Τρίτης η Νατάσα Θεοδωρίδου στο φιλανθρωπικό δείπνο του σωματείου γυναικών «Καλλιπάτειρα» με πρόεδρο την Κατερίνα Παναγοπούλου.

Λίγα λεπτά προτού εμφανιστεί στη σκηνή, στην κατάμεστη αίθουσα μπήκε ο σύντροφός της, Γιάννης Καρυπίδης, συνοδευόμενος από τον στενό συνεργάτη της Νατάσας, Λάμπρο Παλάτζα. «Όση ώρα εκείνη τραγουδούσε τις μεγάλες τις επιτυχίες δεν έπαιρνε τα μάτια του από πάνω της και εκείνη όμως τον κοιτούσε συχνά και τους αφιέρωνε τραγούδια της.

O Γιάννης Καρυπίδης στο περίπτερο της Stayia Farm στο Παρίσι το 2024.

Ανάμεσα στο κοινό βρισκόταν όμως και ο πρώην σύζυγος της Νατάσας Θεοδωρίδου, Ανδρέας Φουστάνος, που κρατούσε το χέρι της νεαρής συντρόφου του, Ιωάννας Βασιλάκου. Μάλιστα το ζευγάρι, κατά την είδοδό του στη μεγάλη αίθουσα δεξιώσεων του Divani Caravel έκανε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες.

Αμέσως μετά το τέλος του live της, που ξεσήκωσε το κοινό, η Νατάσα Θεοδωρίδου κατευθύνθηκε προς το μέρος του πρώην συζύγου της και, αφού του έδωσε μια σφιχτή αγκαλιά, χαιρέτησε πολύ εγκάρδια τη νυν σύντροφό του, δείχνοντας έτσι ότι οι δυο γυναίκες γνωρίζονταν ήδη.

Η Νατάσα Θεοδωρίδου με τον Ανδρέα Φουστάνο το 2012.

Νατάσα Θεοδωρίδου: Ο έρωτας της πάει πολύ

Όσο για τον γοητευτικό αγαπημένο της Νατάσας Θεοδωρίδου, είχε ήδη φροντίσει να αποχωρήσει διακριτικά από τον χώρο, αποφεύγοντας να δώσει στόχο στους φωτογράφους, ενώ εκείνη δεχόταν κολακευτικά σχόλια για την ανανεωμένη της εμφάνιση. Το ζευγάρι που είναι μαζί τους τελευταίους μήνες, έχει φροντίσει να κρατάει χαμηλούς τόνους, αν και εκείνος εμφανίζεται σχεδόν κάθε βράδυ στο Enastron όπου συνεχίζει τις sold out εμφανίσεις της με τον Σάκη Ρουβά.