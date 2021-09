«Οι Εκκεντρικοί», «Ο Shang-Chi και ο Θρύλος των Δέκα Δαχτυλιδιών», «Best Sellers»

Ο σερ Γκογουέιν (Ντεβ Πατέλ), ο απερίσκεπτος και πεισματάρης ανιψιός του βασιλιά Αρθούρου ξεκινά ένα τολμηρό ταξίδι για να συναντήσει τον διαβόητο Πράσινο Ιππότη, που βάζει σε δοκιμασίες τη γενναιότητα των ανδρών.

Στο διάβα του, θα αναμετρηθεί με φαντάσματα, γίγαντες, κλέφτες και δολοπλόκους σε ένα βαθύτερο ταξίδι αυτογνωσίας με σκοπό να αποδείξει την αξία του στα μάτια της οικογένειας. Αποστολή του να πληρώσει το τίμημα ενός παράτολμου παζαριού: να παραδώσει το κεφάλι του έναν χρόνο μετά τον αποκεφαλισμό του μυστηριώδη Πράσινου Ιππότη.

Ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης Ντέιβιντ Λόουερι (The Old Man & the Gun, A Ghost Story) επιστρέφει με μια περιπέτεια επικής φαντασίας, μία τολμηρή προσέγγιση ενός μεσαιωνικού ποιήματος του 14ου αιώνα με πρωταγωνιστή τον Ντεβ Πατέλ (Slumdog Millionaire) στον ρόλο ενός νεαρού από την αυλή του Βασιλιά Αρθούρου, που ξεκινά ένα αξέχαστο ταξίδι αυτογνωσίας.

Μέρος του κύκλου των μύθων γνωστών ως αρθουριανών θρύλων, με επίκεντρο τον Βασιλιά Αρθούρο και τους Ιππότες της Στρογγυλής Τραπέζης, ο Σερ Γκογουέιν αντλεί έμπνευση από ουαλικές, αγγλικές και ιρλανδικές ιστορίες του κέλτικου παρελθόντος και της γαλλικής ιπποτικής παράδοσης του μεσαίωνα για να διηγηθεί το διαχρονικό παραμύθι ενός νεαρού ήρωα που καλείται να αποδείξει την αξία του μέσα από αλλόκοτες καταστάσεις.

Το ποίημα μεταφράστηκε στα αγγλικά από τον Τόλκιν, ενώ ο Λόουερι επικεντρώνεται στην ιστορία του Σερ Γκογουέιν και την οδύσσεια του στο άγνωστο ανάμεσα σε ληστές, γίγαντες, ομιλούσες αλεπούδες και μια χήρα που μπορεί να κατέχει το κλειδί του μυστηρίου.

Παίζουν Ντεβ Πατέλ, Αλίσια Βικάντερ, Τζοελ Έτζερτον, Μπάρι Κέογκαν, Σαρίτα Τσάντχερι.