Christophel Fine Art via Getty Images

Ποια η αντίδραση της Υψηλής Πύλης στο ξέσπασμα των τοπικών εξεγέρσεων του 1821;

Πώς αντιλήφθηκαν οι Οθωμανοί την πραγματικότητα και πώς δρομολόγησαν την αντίδρασή τους απέναντι στου «άπιστους Έλληνες»;

Έχουμε άραγε εξαντλήσει τις πηγές γύρω από την Ελληνική Επανάσταση;

Γνωρίζουμε την πραγματική της διάσταση;

Αυτά και πολλά άλλα σχετικά ερωτήματα, μίκρο και μάκρο-Ιστορίας, έρχεται να φωτίσει η νέα έκδοση του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη «“Those Infidel Greeks”: The Greek War of Independence through Ottoman Archival Documents» [«Αυτοί οι Άπιστοι Έλληνες»: Η Ελληνική Επανάσταση μέσα από τα Οθωμανικά Αρχεία].

Υπό την εποπτεία του δρ Σουκρού Ιλιτζάκ, πολυπληθής ομάδα σύγχρονων ερευνητών έσκυψε πάνω από οθωμανικά αρχεία, τα οποία μέχρι σήμερα δεν είχαν μελετηθεί.

Η δίτομη έκδοση, που ξεπερνά τις 1.600 σελίδες, περιλαμβάνει 700 έγγραφα μεταγραμμένα από τα οθωμανικά, μεταφρασμένα και πλήρως σχολιασμένα.

Πρόκειται για επιστολές που βρίσκονται στα Μητρώα Ayniyat, στα Οθωμανικά Αρχεία της Κωνσταντινούπολης, οι οποίες χρονολογούνται από τον Ιούνιο του 1821 έως το 1826, όταν οι Μεγάλες Δυνάμεις αρχίζουν την επίσημη διπλωματική επέμβασή τους.

Είναι ένα έργο διεθνών προδιαγραφών, για πρώτη φορά από ελληνικό φορέα, γεγονός που επικυρώνεται και από τη συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο Brill.