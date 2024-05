Οι ηλικιωμένες ακτιβίστριες για το κλίμα τρομάζουν τις κυβερνήσεις

via Associated Press

Η απόφαση πριν λίγο καιρό του Τμήματος Μείζονος Συνθέσεως του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ότι η αποτυχία της Ελβετίας να εφαρμόσει αποτελεσματικά μέτρα για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής συνιστά παραβίαση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, χαρακτηρίζεται «ιστορική» σε μία υπόθεση-ορόσημο (“Case of Verein Klimaseniorinnen Schweiz and others v. Switzerland”), καθώς είναι η πρώτη υπόθεση σχετικά με την κλιματική αλλαγή που εκδικάστηκε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.