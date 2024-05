Οι μονομάχοι της Πομπηίας: Η νέα ανακάλυψη - Τι εκτιμούν οι αρχαιολόγοι

View this post on Instagram

View this post on Instagram

Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν επίσης τα λείψανα δύο θυμάτων της έκρηξης που βρέθηκαν δίπλα σε πόρτα στο House of the Painters at Work, που ονομάστηκε έτσι επειδή πιστεύεται ότι πρόκειται για μία οικία η οποία βαφόταν εκ νέου τη στιγμή της καταστροφής.