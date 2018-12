Οι μπότες της Μισέλ Ομπάμα που έκαναν την Σάρα Τζέσικα Πάρκερ να σκάσει από ζήλια

Dia Dipasupil via Getty Images

Dia Dipasupil via Getty Images

Με το στόμα ανοιχτό έμειναν όσοι είδαν την Μισέλ Ομπάμα την Τετάρτη στο Barclays Center στο Μπρούκλιν.

Στα πλαίσια της προώθησης της αυτοβιογραφίας της με τίτλο Becoming, η πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ έδωσε συνέντευξη στη σταρ του Sex and the City, Σάρα Τζέσικα Πάρκερ.

Η εμφάνιση της Μισέλ Ομπάμα ήταν εκτυφλωτική. Το λιγότερο. Η λεμονί ντραπέ τουαλέτα του Balenciaga, παρόλο που αρκούσε για να προσελκύσει όλα τα φλας, αυτό που έκλεψε τα βλέμματα ήταν οι μπότες της.