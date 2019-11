Οι Rage Against the Machine ξανά μαζί

Mario Anzuoni / Reuters Οι Rage Against the Machine, στο Coachella Festival, στις 29 Απριλίου, 2007

Εννέα χρόνια μετά την τελευταία τους συναυλία στο «LA Rising show» και οκτώ μήνες πριν από τις κρίσιμες προεδρικές εκλογές για το 2020 - οι Rage Against the Machine πρόκειται να επανενωθούν.

Το συγκρότημα, το οποίο εμφανίστηκε για τελευταία φορά μαζί, τον Ιούλιο του 2011, θα ξεκινήσει μία μίνι περιοδεία τριών εμφανίσεων στις νοτιοδυτικές πολιτείες των ΗΠΑ, τον Μάρτιο του 2020, πριν κάνει την μεγάλη του εμφάνιση στο φεστιβάλ στην κοιλάδα της Coachella, τον Απρίλιο. Οι ημερομηνίες της μίνι περιοδεία δεν έχουν ακόμα ανακοινωθεί.

Οι φήμες που έκαναν λόγο για επανένωση των Rage Against the Machine, κυκλοφόρησαν μέσα από τον νέο λογαριασμό του συγκροτήματος,στο instagram, στον οποίο αναρτήθηκε μία φωτογραφία από τις διαδηλώσεις στην Χιλή, παρέα με τις ημερομηνίες των επερχόμενων συναυλιών.

Την ίδια αυτή φωτογραφία είχε αναρτήσει νωρίτερα, ο κιθαρίστας Τομ Μορέλο στον προσωπικό του λογαριασμό, με το σχόλιο, «Η Χιλή δεν αστειεύεται. Οι ΗΠΑ, ακολουθούν;».

Οι Rage Against the Machine, που είναι υποψήφια με την τάξη του 2019, για την εισαγωγή τους στο Rock and Roll Hall of Fame, διαλύθηκαν το 2000. Περιστασιακά εμφανίστηκαν μαζί, όπως το 2007, στο Coachella Valley Music and Arts Festival.