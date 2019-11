Ταινία για τους Bee Gees από τον παραγωγό του «Bohemian Rhapsody» - Το παρασκήνιο

Ο παραγωγός της ταινίας «Bohemian Rhapsody», που είχε ως θέμα την ζωή του τραγουδιστή των Queen, Φρέντι Μέρκιουρι, ετοιμάζεται να μας παρουσιάσει στην μεγάλη οθόνη, ένα ακόμα ιστορικό συγκρότημα των ’60s και ’70s, αυτό των Bee Gees.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Deadline, o Γκρέιαμ Κινγκ σε συνεργασία με την Paramount Pictures, και την εταιρεία παραγωγής Sister, θα είναι οι βασικοί συντελεστές της ταινίας.

Η Paramount έχει αγοράσει τα δικαιώματα για τα τραγούδια των Bee Gees για λογαριασμό του Κινγκ και κατά συνέπεια θα μπορέσει να τα χρησιμοποιήσει στην ταινία - σε αντίθεση με τις ταινίες των Μπόουι «Stardust» και Χέντριξ, «Jimi: All Is By My Side», οι οποίες θα γυριστούν χωρίς τα τραγούδια των δύο πρωταγωνιστών.

Ο Γκρέιαμ Κινγκ, γνώρισε τεράστια επιτυχία, με την ταινία «Bohemian Rhapsody» το 2018, η οποία απέφερε στα ταμεία 800 εκατομμύρια ευρώ, ενώ παράλληλα έδωσε την ευκαιρία στον Ράμι Μάλεκ, που ενσάρκωσε τον Φρέντι Μέρκιουρι να κερδίσει το όσκαρ, πρώτου ανδρικού ρόλου.

Θα πρέπει επίσης να επισημάνουμε πως αυτό τον καιρό γυρίζονται ταινίες για την ζωή των, Ελβις Πρίσλεϊ, από τον Μπαζ Λούρμαν, Αρίθα Φράνκλιν, Μπομπ Μάρλεϊ και Καρολ Κινγκ.

Οι Bee Gees, δημιουργήθηκαν το 1958, από τα αδέρφια Μπάρι, Ρόμπιν και Μόρις και θεωρούνται οι πρωτοπόροι ερμηνευτές της ντίσκο. Εχουν πουλήσει πάνω από 220 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως και είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα εισπρακτικώς συγκροτήματα όλων των εποχών.

Το 1997 εισήλθαν στο Rock and Roll Hall of Fame. Η μνεία που τους έγινε λέει: «Μόνο ο Ελβις, οι Μπίτλ, ο Μάικλ Τζάκσον, ο Πολ Μακάρτνεϊ και ο Γκάρθ Μπρουκς, έχουν πουλήσει περισσότερο από τους Bee Gees».

Μετά τον αιφνίδιο θάνατο του Μόρις, το 2003, το συγκρότημα ύστερα από 45 χρόνια παρουσίας διαλύθηκε. Το 2009, τα εναπομείναντα μέλη, Μπάρι και Ρόμπιν, συμφώνησαν να ανασχηματίσουν το γκρουπ τους, καθώς επίσης και να αρχίσουν τις συναυλίες. Όμως, τον Μάιο του 2012, απεβίωσε και ο Ρόμπιν, αφήνοντας τον Μπάρι, ως το μόνο μέλος του σχήματος.