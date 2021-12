Οι «Στάθηδες» της διπλανής πόρτας...

NurPhoto via Getty Images Νοέμβριος 2020 Δουβλίνο - Τοιχογραφία του Ιρλανδού καλλιτέχνη Emmalene Blake. Κάτω από το σώμα αναγράφεται «not yours to share» δηλαδή δεν είναι δικό σου για να το μοιραστείς. Η δουλειά του σχετίζεται με την ψήφιση νομοθεσίας που θέτει παράνομη την πρακτική της «εκδικητικής πορνογραφίας» (revenge porn)