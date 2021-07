Οκτώ «κλειδιά» για να βελτιώσουμε τη σχέση με τον εαυτό μας και τους άλλους

Να πιστεύουμε ότι είμαστε “αρκετά καλοί/ές” ακριβώς όπως είμαστε: «We are good enough exactly as we are!”όπως αναφέρει η καθηγήτρια Dr Brene Brown, Συγγραφέα των best seller βιβλίων: “Dare to Lead”, “Rising Strong”, “Daring Greatly”, “The Gifts of imperfection” & Inspirational Speaker με ομιλίες στο TED x με πάνω από 54 εκατομμύρια views!!!