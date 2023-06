Όλη η Ελλάδα ζωγραφισμένη σε φανταστικά ρούχα. Το brand που εμπνέεται από τον ελληνικό πολιτισμό

Painting Greece since 2013

Ένα από αυτά τα brands λοιπόν, είναι και το The KNLs , η ιστορία του οποίου ξεκινάει 10 χρόνια πριν, το 2013, όταν δύο αδερφές, η Μαρία και η Δανάη αποφάσισαν να αποτυπώσουν το ελληνικό συναίσθημα σε χαρτί. Στην κυριολεξία! Γιατί η όλη ιδέα ξεκίνησε από τις ζωγραφιές που και οι δύο λάτρευαν να δημιουργούν σε λευκό καμβά εμπνεόμενες από κάθε τι που εξίταρε τη φαντασία τους. Αφηρημένα σχέδια, γραμμικές φιγούρες, η φύση, τα πάντα αποτέλεσαν τη βάση πάνω στην οποία χτίστηκε το πιο αρτιστικ brand. Σκέφτηκαν λοιπόν… γιατί όλες αυτές οι ζωγραφιές να μην ντύσουν τον κόσμο; Και κάπως έτσι το λευκό πανί αντικατέστησε τον καμβά πάνω στον οποίο ζωγραφίστηκε η σύγχρονη και αρχαία Ελλάδα.

Δες όλη τη νέα συλλογή του The KNLs εδώ

Αυτό αποτελεί και το ατού του The KNLs . Οι χειρόγραφες ζωγραφιές ενισχύουν την μοναδικότητα των ρούχων του resortwear κατά βάση brand, το οποίο απευθύνεται σε κάθε γυναίκα που διαθέτει χαρακτήρα, δυναμισμό και μια ιδιαίτερη αδυναμία στο ελληνικό στοιχείο. Ανεξαρτήτως ηλικίας, οι δημιουργίες του “The KNLs” εμπνέουν και εμπνέονται από τη σύγχρονη γυναίκα, η οποία θέλει να δείχνει προσεγμένη σε κάθε περίσταση, κάθε στιγμή και ώρα της ημέρας. Στόχος του brand όπως πολύ χαρακτηριστικά μας αποκάλυψαν- “να μεγαλώσει μαζί με τη γυναίκα”.

Ανακάλυψε την SS23 THE DECENNIAL συλλογή, εδώ .

Ζωγραφισμένα με ήθος

Και φτιαγμένα επίσης με ήθος και ευαισθησία, μιας και ολόκληρη η The KNLs φιλοσοφία βασίζεται στη βιωσιμότητα της μόδας. Με εμφανές το ενδιαφέρον για το περιβάλλον και τον πλανήτη, χρησιμοποιούν ως επι το πλείστον φυσικά υφάσματα όπως βαμβάκι, μονταλ, μετάξι και βισκοζ, διατηρώντας πάντας την ποιότητα σε υψηλά στάνταρ. Οι συλλογές κατασκευάζονται στην Ελλάδα σε πρότυπα εξωτερικού, χρησιμοποιώντας υλικά από κάθε μέρος του κόσμου, ενώ ο σχεδιασμός digital printing βάζει την υπογραφή στα δικά τους μοναδικά υφάσματα. Γιατί τα ρούχα που κρύβουν από πίσω τους αξίες, παραμένουν αναλλοίωτα στον χρόνο και φοριούνται για μια ζωή. Και όχι, σε αυτήν την περίπτωση δεν πρόκειται για μία ακόμα τάση.

10 χρόνια δημιουργίας, 10 χρόνια The KNLs

Την ονόμασαν The DECENNIAL ή αλλιώς μια δεκαετία γεμάτη prints. Τα εμπριμέ μοτίβα αποτελούν βασικό χαρακτηριστικό του The KNLs γι’ αυτό και στην επετειακή συλλογή του γίνονται ένα! Όλα όσα ζωγραφίστηκαν στο χέρι και αποτυπώθηκαν πάνω σε ρούχο ενώνονται σε ένα νέο μοτίβο με τις λέξεις “10 χρόνια The KNLs” να φιγουράρουν διάσπαρτες ανάμεσα στα prints. Μία ολοκληρωμένη σειρά από resortwear κομμάτια υψηλής, αλλά και πιο casual αισθητικής που απευθύνεται σε κάθε τύπο γυναίκας, καλύπτοντας τρεις βασικές στιλιστικές κατηγορίες.