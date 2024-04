Ολική έκλειψη ηλίου - Το playlist: Από το Total Eclipse of the Heart στο The Sound of Silence

(Photo by Gary Hershorn/Getty Images) Gary Hershorn via Getty Images

Η ολική έκλειψη ηλίου, η οποία πραγματοποιείται σήμερα, Δευτέρα 8 Απριλίου, είναι ορατή από περιοχές του Μεξικού, της Βόρειας Αμερικής και του Καναδά.

Θα ξεκινήσει από τον Νότιο Ειρηνικό Ωκεανό, με τις πρώτες περιοχές του Μεξικού να την παρατηρούν από τις ακτές του Ειρηνικού, κατά τις 11:00 το πρωί.

Διαφήμιση

Το μονοπάτι της έκλειψης θα διασχίσει το Μεξικό και θα συνεχίσει στην Αμερική περνώντας από το Τέξας και στη συνέχεια από Οκλαχόμα, Αρκάνσας, Μιζούρι, Ιλινόις, Κεντάκι, Ιντιάνα, Οχάιο, Πενσυλβάνια, Νέα Υόρκη, Βερμόντ, Νιου Χαμσάιρ και Μέιν. Η έκλειψη θα είναι επίσης ορατή από κάποιες περιοχές του Τενεσί και του Μίσιγκαν.

Στον Καναδά το μονοπάτι της έκλειψης εισέρχεται από το νότιο Οντάριο και εξέρχεται από την Αμερικανική Ήπειρο στις ακτές του Ατλαντικού στο Newfoundland του Καναδά, στις 5:16 μ.μ.

Κατά τη διάρκεια της ολικότητας, οπότε ο μαύρος δίσκος της Σελήνης παίρνει τη θέση του Ήλιου, ο ουρανός θα σκοτεινιάσει σαν να είναι αυγή ή σούρουπο και οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να παρατηρήσουν το στέμμα του Ήλιου, την εξώτερη ατμόσφαιρα του Ήλιου. Η φάση αυτή μπορεί να διαρκέσει μέχρι και τέσσερα λεπτά. Έξω από τη διαδρομή ολικότητας, οι άνθρωποι στις όμορες περιοχές θα έχουν την ευκαιρία να δουν μια μερική έκλειψη Ηλίου.

Διαφήμιση

Σύμφωνα με τη NASA, περίπου 31,5 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν κατά μήκος του μονοπατιού της έκλειψης, ενώ συνολικά πάνω από 300 εκατομμύρια άτομα θα έχουν την ευκαιρία να βιώσουν έστω και μερική έκλειψη.

Από το «Here Comes the Sun», The Beatles και το «Total Eclipse of the Heart» της Μπόνι Τάιλερ μέχρι το αισθαντικό «Blue Moon» της Billie Holiday, αμερικανικά ΜΜΕ προτείνουν playlist που αποτελούν το ιδανικό soundtrack για όσους θα έχουν την τύχη να παρακολουθήσουν το θέαμα της ολικής έκλειψης ηλίου που εξακολουθεί να προκαλεί δέος.

Καταλήγοντας σε δύο από πιο δημοφιλείς λίστες, η HuffPost επιλέγει 15 -ούτως ή άλλως- αγαπημένα τραγούδια.

«Total Eclipse of the Heart», Bonnie Tyler

«The Sound of Silence», Simon and Garfunkel

Διαφήμιση

«Here Comes the Sun», The Beatles

«House of the Rising Sun, The Animals

«Black Moon Rising», Black Pumas

Διαφήμιση

«Blinded by the Light», Bruce Springsteen

«The Moon and the Sky», Sade

«Cosmic Love», Florence + The Machine

«Heaven is a Place on Earth», Belinda Carlisle

Διαφήμιση

«Every Country’s Sun», Mogwai