Ολοι οι υπερήρωες της Marvel στην Cosmote TV: Ταινίες, backstage και συνεντεύξεις

Το Cosmote Cinema Marvel Studios, το pop-up κανάλι της Cosmote TV αφιερωμένο στο «σύμπαν» της Marvel κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου, με ταινίες, αφιερώματα ή ντοκιμαντέρ για κάθε σούπερ ήρωα, συνεντεύξεις πρωταγωνιστών και δημιουργών, καθώς και backstage υλικό από το «MarvelCinematicUniverse».

Το κανάλι των υπερηρώων θα παραμείνει στον «αέρα» έως και την Κυριακή 31 Οκτωβρίου, προβάλλοντας blockbuster, μεταξύ αυτών τις ταινίες Captain America: The First Avenger, Captain America: Winter Soldier, Captain America: Civil War με τον Κρις Έβανς, Iron Man, Iron Man 2 και Iron Man 3 με τον Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, καθώς και τα 4 μέρη του all-star cast franchise των «Εκδικητών» (Marvel’s The Avengers, Avengers: Age of Ultron, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame).

Από το πρόγραμμα του καναλιού δε θα μπορούσε να λείπει ο Μαύρος Πάνθηρας (BlackPanther) με τον πρόωρα χαμένο Τσάντγουικ Μπόουζμαν, η πρώτη ταινία υπερηρώων που ήταν υποψήφια για Όσκαρ καλύτερης ταινίας.