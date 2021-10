Ταινίες πρώτης προβολής: «Dune» και «Η Τελευταία Μονομαχία»

Το επικό «Dune» του Ντενί Βιλνέβ, ίσως η πιο πολυαναμενόμενη ταινία της χρονιάς μετά το « No Time To Die », έρχεται επιτέλους στις αίθουσες.

Ματ Ντέιμον και Μπεν Άφλεκ, το δίδυμο της ταινίας «Ο Ξεχωριστός Γουίλ Χάντινγκ», επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη πρώτη φορά μετά από 24 ολόκληρα χρόνια.

Η νέα ταινία του Ρίντλεϊ Σκοτ είναι ένα δράμα εποχής το οποίο βασίζεται στην τελευταία νομικά εγκεκριμένη μονομαχία που έγινε στη Γαλλία γύρω στα 1386 και αφηγείται την ιστορία του αξιοσέβαστου ιππότη Jean de Carrouges (Ματ Ντέιμον), διάσημου για τη γενναιότητά του και τις εξαιρετικές του ικανότητες στο πεδίο της μάχης, ο οποίος κατηγορεί τον φίλο του Νορμανδό ιππότη Jacques LeGris (Άνταμ Ντράιβερ) για τον βιασμό της συζύγου του, Marguerite de Carrouges (Τζόντι Κόμερ). Εκείνη δεν δέχεται να παραμείνει σιωπηλή και κατηγορεί ευθέως τον κακοποιητή της, μια πράξη απαράμιλλου θάρρους που θέτει τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η τελευταία νόμιμη μονομαχία για λόγους τιμής στην ιστορία της Γαλλίας, θέτει τη μοίρα και των τριών στα χέρια του Θεού.

Η ταινία βασίζεται στο μυθιστόρημα του Έρικ Τζάγκερ «The Last Duel: A True Story of Trial by Combat in Medieval France» (2004) και αφορά πραγματικά γεγονότα. Το σενάριο συνυπογράφουν Ντέιμον και Άφλεκ.

Παίζουν Μπεν Άφλεκ, Άνταμ Ντράιβερ, Ματ Ντέιμον, Τζόντι Κόμερ.