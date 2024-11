Όμιλος Ιατρικού Αθηνών: Ολοκληρώθηκε το 3o διεπιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Πρωτοπορίας και Καινοτομίας AMLI 2024

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 3ο Συνέδριο Ιατρικής Πρωτοπορίας και Καινοτομίας AMLI 2024 (Athens Medical Leadership and Innovation Conference), που διοργάνωσε ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών , ένα από τα σημαντικότερα διεπιστημονικά συνέδρια, που από όταν ξεκίνησε έχει γίνει θεσμός για την ιατρική αριστεία και την υγεία.

Η πρώτη ομιλία έγινε από την Dr. Cleugh Francesca, Paediatric Emergency Consultant in ED Department & Deputy Director for Innovation and Improvement στο Imperial College Healthcare NHS Trust. Η Dr. Cleugh εξήρε τη διεθνή συνεργασία (affiliation) του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών με το Imperial College Healthcare, η οποία προωθεί τις εξελίξεις αιχμής μέσω της ανταλλαγής εμπειριών, εξειδίκευσης, ιατρικής τεχνογνωσίας και γνώσης, ενισχύοντας τη θέση του Ομίλου ως ηγέτη στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης στην Ευρώπη.