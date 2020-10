Όμιλος ΟΤΕ: Οδηγός στον ψηφιακό μετασχηματισμό κοινωνίας και επιχειρήσεων

Συνολικά εννέα βραβεία και η κορυφαία διάκριση ICT Company of the Year, για δεύτερη χρονιά στον Όμιλο ΟΤΕ, στα Impact Business IT Excellence Awards 2020