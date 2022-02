«One Love Experience»: Ο Μπομπ Μάρλεϊ σε μια έκθεση με μουσικές και πίστες χορού

David M. Benett via Getty Images

Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν στο One Love Music Room , όπου τιμώνται τα επιτεύγματα του Μπομπ Μάρλεϊ μέσω διακρίσεων και τεράστιων καλλιτεχνικών εγκαταστάσεων.

Γεννημένος το 1945 στην αγροτική πόλη Νάιν Μάιλ στη Τζαμάικα, ο Μπομπ Μάρλεϊ έγινε παγκόσμιος σούπερ σταρ με επιτυχίες όπως τα «No Woman, No Cry» και «One Love». Πέθανε από κακοήθες μελάνωμα το 1981 σε ηλικία 36 ετών.

Η έκθεση παρουσιάζει αναμνηστικά, φωτογραφίες και προσωπικά αντικείμενα, μεταξύ άλλων, τους χειρόγραφους στίχους του «Turn Your Lights Down Low» και τα παπούτσια που φορούσε ο Μάρλεϊ τη δεκαετία του 1970, αλλά προσφέρει στους επισκέπτες περιήγηση σε φυσικά τοπία, πίστες χορού, αίθουσες παιχνιδιών και συναυλιακούς χώρους - κάτι δηλαδή πολύ περισσότερο από μία τυπική (στεγνή) έκθεση με memorabilia .

Την ιστορία της ζωής του Τζαμαϊκανού θρύλου της ρέγκε, Μπομπ Μάρλεϊ αφηγείται η έκθεση « One Love Experience » που φιλοξενείται στη γκαλερί Saatchi του Λονδίνου και στη συνέχεια θα παρουσιαστεί σε βρετανικές πόλεις.

Στην ενότητα The Next Gen Room παρουσιάζεται η κληρονομιά του Μπομπ Μάρλεϊ στην επόμενη γενιά, ενώ στην έκθεση έχουν συμπεριληφθεί έργα τέχνης θαυμαστών του απ΄ όλο τον κόσμο.

Μια πολυαισθητηριακή εμπειρία προσφέρεται στο One Love Forest αίθουσα με συνθετικό γρασίδι και ήχους από τιτιβίσματα άγριας ζωής στα ηχεία, με μουσική επένδυση τις μεγαλύτερες επιτυχίες του ειδώλου της ρέγκε.