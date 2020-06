Οπερα της Βαρκελώνης: Πρεμιέρα μετά από τρεις μήνες με φυτά αντί θεατές

Doncs sí! Aquest dilluns 2.292 plantes ompliran totes les butaques del Liceu per escoltar ‘Crisantemi’ de Puccini interpretada per UceLi Quartet. És l'acció que signa l'artista Eugenio Ampudia i que podreu seguir en directe via streaming al nostre web.



➡️ https://t.co/f8ftKUoo2lpic.twitter.com/AfsGV9sp4P