Οσκαρ 2019: Η ώρα των βραβείων (Live Blogging)

Frazer Harrison via Getty Images

Frazer Harrison via Getty Images Η εντυπωσιακή Lady Gaga φτάνει στο Dolby Theater ντυμένη στα μαύρα.

VALERIE MACON via Getty Images

VALERIE MACON via Getty Images

Kevin Winter via Getty Images

Kevin Winter via Getty Images

03:05: Ο Ανταμ Λάμπερτ ερμήνευσε το We are the Champions των Queen.