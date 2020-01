Οσκαρ 2020: Στα «Τζόκερ», «1917», «Ο Ιρλανδός» και «Κάποτε στο...Χόλιγουντ» οι περισσότερες υποψηφιότητες

Τομ Χανκς - «A Beautiful Day in the Neighborhood»

Μικρού μήκους ταινία Κινουμένων Σχεδίων

«Dcera (Daughter)»

«Hair Love»

«Kitbul»

«Memorable»

«Sister»

Μικρού μήκους ταινία live-action

«Brotherhood»

«Nefta Football Club»

«The Neighbors’ Window»

«Saria»

«A Sister»

Ηχητικά Εφέ

«Ad Astra»

«Ford v Ferrari»

«Τζόκερ»

«1917»

«Κάποτε στο...Χόλιγουντ»

Μίξη Ήχου

«Ford v Ferrari»

«Τζόκερ»

«1917»

«Κάποτε στο...Χόλιγουντ»

«Star Wars: Skywalker Η Ανοδος»

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

«How to train your dragon: The Hidden World»

«I Lost My Body»

«Klaus»

«Missing Link»

«Toy Story 4»

Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους

«American Factory»

«The Cave»

«The Edge of Democracy»

«For Sama»

«Honeyland»

Ντοκιμαντέρ μικρού μήκους

«In the Absence»

«Learning to Skateboard in a War Zone If You’re a Girl»

«Life Overtakes Me»

«St. Louis Superman»

«Walk Run Cha-Cha»

Διεθνής Ταινία

«Corpus Christi»

«Honeyland

«Πόνος και Δόξα»

«Παράσιτα»

«Les Miserables»

Καλλιτεχνική Διεύθυνση

«Τζόκερ»

«Ο Φάρος»

«1917»

«Κάποτε στο...Χόλιγουντ»

«Ο Ιρλανδός»

Ειδικά Εφέ

«Εκδικητές: Η τελευταία Πράξη»

«Ο Ιρλανδός»

«Ο Βασιλιάς των Λιονταριών»

«1917»

«Star Wars: Skywalker Η Ανοδος»

Διασκευασμένο Σενάριο

«Ο Ιρλανδός»

«Τζότζο Ράμπιτ»

«Τζόκερ»

«Μικρές Κυρίες»

«Οι Δυο Πάπες»

Πρωτότυπο Σενάριο

«Στα Μαχαίρια»

«Ιστορία Γάμου»

«1917»

«Κάποτε στο...Χόλιγουντ»

«Παράσιτα»

Μακιγιαζ

«Βόμβα»

«Τζόκερ»

«Τζούντι»

«Maleficient: Mistress of Evil»

«1917»

Τραγούδι

«I Can’t Let You Throw Yourself Away» - «Toy Story 4»

«Into the Unknown» - «Ψυχρά κι Ανάποδα ΙΙ»

«(I’m Gonna) Love Me Again» - «Rocketman»

«I’m Standing With You» - Breakthrough

«Stand Up» - «Harriet»

Σχεδιασμός Παραγωγής

«Ο Ιρλανδός»

«Τζότζο Ράμπιτ»

«1917»

«Κάποτε στο...Χόλιγουντ»

«Παράσιτα»