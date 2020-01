Βραβεία Critics' Choice: «Ο Ιρλανδός», η «Ιστορία Γάμου» και το «When They See Us» οι μεγάλοι νικητές

Kevin Winter via Getty Images

Kevin Winter via Getty Images H σκηνοθέτις Αβα Ντι Βερνέι παραλαμβάνει το βραβείο της.

Το «Once Upon a Time in Hollywood» κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Ταινίας. Άλλα τρία βραβεία κέρδισε η ταινία στις κατηγορίες, Καλύτερου Β’ Ανδρικού (Μπραντ Πιτ), Καλύτερου Σεναρίου (Κουέντιν Ταραντίνο) και Καλύτερης Σκηνογραφίας (Μπάρμπαρα Λινγκ και Νάνσι Χέι).

Στην 25η τελετή απονομής των Critics’ Choice Awards που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής στη Σάντα Μόνικα με παρουσιαστή τον ηθοποιό και τραγουδιστή Τέι Τιγκς βραβεύθηκαν οι ταινίες «Ο Ιρλανδός» και η «Ιστορία Γάμου» και η τηλεοπτική σειρά «When they see us» (Netflix) και οι τηλεοπτικές σειρές «Watchmen» και «Succession» (ΗΒΟ).

Matt Winkelmeyer via Getty Images

Matt Winkelmeyer via Getty Images Critics' Choice Awards

Αναλυτικά η λίστα των νικητών της 25ης τελετή απονομής των Critics’ Choice Awards:

Ταινίες

Καλύτερη Ταινία

«Once Upon a Time in Hollywood»

Καλύτερος Α’ Ανδρικός Ρόλος

Χοακίν Φίνιξ – «Joker»

Καλύτερος Α’ Γυναικείος Ρόλος

Ρένε Ζελβέγκερ -«Τζούντι»

Καλύτερος Β΄ Ανδρικός Ρόλος

Μπραντ Πιτ - «Once Upon a Time in Hollywood»

Καλύτερος Β’ Γυναικείος Ρόλος

Λόρα Ντερν - «Marriage Story»

Καλύτερος/η Νεαρός/η Ηθοποιός

Ρόμαν Γκρίφιν Ντέιβις - «Jojo Rabbit»

Καλύτερη Ομαδική Ερμηνεία

«The Irishman»

Καλύτερη Σκηνοθεσία

Σαμ Μέντες - «1917» και Μπονγκ Τζουν Χο - «Parasite»

Καλύτερο Πρωτότυπο Σενάριο

Κουέντιν Ταραντίνο - «Once Upon a Time in Hollywood»

Καλύτερο Διασκευασμένο Σενάριο

Γκρέτα Γκέργουικ - «Little Women»

Καλύτερη Διεύθυνση Φωτογραφίας

Ρότζερ Ντίκινς “1917”

Καλύτερη Σκηνογραφία

Μπάρμπαρα Λινγκ και Νάνσι Χέι - «Once Upon a Time in Hollywood»

Καλύτερου Μοντάζ

Λι Σμιθ - «1917»

Καλύτερης Ενδυματολογίας

Ρουθ Ε. Κάρτερ - «Dolemite Is My Name»

Καλύτερων Οπτικών Εφέ

«Avengers: Endgame»

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

«Toy Story 4»

Καλύτερη Ταινία Δράσης

«Avengers: Endgame»

Καλύτερη Κωμική Ταινία

«Dolemite Is My Name»

Καλύτερη Ταινία Τρόμου/Επιστημονικής Φαντασίας

«Us»

Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία

«Parasite»

Καλύτερου Τραγουδιού

«Glasgow (No Place Like Home)» – «Wild Rose» και «(I’m Gonna) Love Me Again» – «Rocketman»

Καλύτερου Σάουντρακ

Hildur Guðnadóttir – «Τζόκερ»

Τηλεόραση

Δραματική Σειρά

«Succession» (HBO)

Α′ Ανδρικό Σε Δραματική Σειρά

Τζέρεμι Στρονγκ – «Succession» (HBO)

Α′ Γυναικείο Σε Δραματική Σειρά

Ρετζίνα Κινγκ – «Watchmen» (HBO)

Β’ Ανδρικό σε Δραματική Σειρά

Μπίλι Κράνταπ «The Morning Show» (Apple)

Β’ Γυναικείο σε Δραματική Σειρά

Τζιν Σμαρτ - «Watchmen» (HBO)

Κωμική Σειρά

«Fleabag» (Amazon)

Α′ Ανδρικό Σε Κωμική Σειρά

Μπιλ Χάντερ “Barry” (HBO)

Α′ Γυναικείο Σε Κωμική Σειρά

Φίμπι Γουόλερ Μπριτζ - «Fleabag»