Πάνος Κοκκινιάς και Ελληνογερμανική Αγωγή

Η Ελληνογερμανική Αγωγή αγαπά την τέχνη και αυτό φαίνεται όχι μόνο από τη διδασκαλία του μαθήματος των καλλιτεχνικών αλλά και στη συχνή συνύπαρξη των μαθητών της με σημαντικές εικαστικές δημιουργίες. Πραγματοποιούνται στο σχολείο πολλές ατομικές ή ομαδικές εκθέσεις, έτσι ώστε να γίνεται μια εξ απαλών ονύχων εξοικείωση των παιδιών με την έμπνευση, τη δημιουργία και την πνευματικότητα της τέχνης. Η έκθεση του διεθνώς καταξιωμένου φωτογράφου Πάνου Κοκκινιά σεεπιμέλεια της ιστορικού τέχνης Αθηνάς Σχινά, εγκαινιάζεται την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου, στις 8 μ.μ. στις εγκαταστάσεις του σχολείου στην Παλλήνη. Περιλαμβάνει 17 φωτογραφικά έργα του από την εικοσαετία 1998 μέχρι σήμερα που προέρχονται από τις πιο χαρακτηριστικές ενότητες της δουλειάς του.

Λίγα λόγια για τον Πάνο Κοκκινά

Ο Πάνος Κοκκινιάς γεννήθηκε το 1965 στην Αθήνα όπου ζει και εργάζεται. Σπούδασε φωτογραφία στο School of Visual Arts της Νέας Υόρκης, στο Yale University (MFA) και στο Derby University (PhD) με υποτροφίες του Ι.K.Υ., του Ιδρύματος Ωνάση και του Yale School of Art. Με χορηγία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος εκδόθηκε στις Η.Π.Α. η μονογραφία του με τίτλο Here We Are. Έργα του έχουν δημοσιευθεί σε ελληνικές και διεθνείς εκδόσεις, μεταξύ των οποίων το Vitamin Ph: New Perspectives in Photography των εκδόσεων Phaidon. Έχει εκθέσει τη δουλειά του σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Παρίσι, Βρυξέλλες, Ρώμη, Μαδρίτη, Μόναχο, Νέα Υόρκη, Σιγκαπούρη, Πεκίνο, Κάσσελ κ.α.). Ατομικές εκθέσεις του περιλαμβάνουν τα: Replay στο Θέατρο Παλλάς, Αθήνα (2018) και Bozar Centre for Fine Art, Βρυξέλλες (2012). Έργα του υπάρχουν σε δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές της Ευρώπης και των Η.Π.Α. Πρόσφατα εξελέγη Αναπληρωτής Καθηγητής Φωτογραφίας στην Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας.

Info:

Ελληνογερμανική Αγωγή

Έκθεση Φωτογραφίας Πάνου Κοκκινιά

Εγκαίνια έκθεσης: Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020

Διάρκεια έκθεσης: Ως Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα– Παρασκευή 10:00 – 20:00

Σάββατο & Κυριακή 10:00 – 14:00

Οδός Δημητρίου Παναγέα, 15351 Παλλήνη Αττικής

τηλέφωνο: 210-8176700

www.ea.gr