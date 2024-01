Οσκαρ: Οι πρωτιές και τα ρεκόρ στις υποψηφιότητες 2024

via Associated Press

Με την υποψηφιότητα της «Barbie» για το κορυφαίο βραβείο, η Γκρέτα Γκέργουιγκ είναι πλέον η πρώτη γυναίκα που έχει σκηνοθετήσει τρεις ταινίες που έχουν αποσπάσει υποψηφιότητα για Καλύτερη Ταινία -τις Little Women, Lady Bird και Barbie.

Η Λίλι Γκλάντστοουν, πρωταγωνίστρια του Σκορσέζε στο «Killers of the Flower Moon» είναι η πρώτη αυτόχθονη Αμερικανίδα που λαμβάνει υποψηφιότητα Α΄ Γυναικείου Ρόλου , ενώ η Τζόντι Φόστερ απέσπασε την πρώτη της υποψηφιότητα στα Όσκαρ (Β’ Γυναικείου Ρόλου για το «Nyad») μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες.

Ο ηλικίας 91 ετών συνθέτης Τζον Γουίλιαμς πέτυχε την 54η υποψηφιότητά του για το Indiana Jones and the Dial of Destiny. Είναι το δεύτερο πρόσωπο με τις περισσότερες υποψηφιότητες στην ιστορία των Όσκαρ μετά τον Γουόλτ Ντίσνεϊ, αλλά έχει δηλώσει ότι η ταινία είναι η τελευταία του σημαντική δουλειά.