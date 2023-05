Πανελλήνιες και ΣΥΡΙΖΑ: «Δώσε και σε μένα μπάρμπα»

Ωστόσο, αυτό που ενοχλεί είναι ότι εισάγεται με πολιτικούς όρους στην εκπαιδευτική κουλτούρα το «μάθημα της κομματικής συναλλαγής». Από τον πρόλογο του νέου «εκπαιδευτικού βιβλίου» το μήνυμα καθίσταται σαφές. «Ο πατέρας σου διορίστηκε γιατί έτρεχε για το κόμμα, εσύ θα περάσεις στο πανεπιστήμιο γιατί θα ψηφίσεις το κόμμα». The show must go on…