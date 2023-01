Πάνω από 1,4 δισ. δολάρια εισπράξεις στο παγκόσμιο box office το «Avatar 2»

Πριν από την κυκλοφορία του Avatar: The Way of Water, ο σκηνοθέτης Τζέιμς Κάμερον δήλωνε ότι θα ήξεραν εάν η ταινία έχει κάνει επιτυχία μόνο στο τρίτο Σαββατοκύριακο. «Δεν πρόκειται να το μάθουμε από το πρώτο Σαββατοκύριακο», έλεγε στο Hollywood Reporter. «Ο Τιτανικός δεν λειτούργησε έτσι. Ούτε το [πρώτο] Avatar λειτούργησε με αυτόν τον τρόπο». Και είχε δίκιο.