Ρεκόρ για το «Avatar 2» με πάνω από 1 δισ. δολάρια εισπράξεις σε μόλις 14 μέρες

via Associated Press

Το « Avatar: The Way of Water » του Τζέιμς Κάμερον ξεπέρασε το 1 δισ. δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως στη μεγάλη οθόνη. Είναι η μοναδική ταινία που έφτασε στο πολυπόθητο ορόσημο του box office σε μόλις 14 ημέρες προβολής.

Το 2019, εννέα ταινίες ξεπέρασαν το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Το «The Way of Water» είναι η πρώτη ταινία που έφτασε στο σημείο-ορόσημο μετά το «Spider-Man: No Way Home» του 2021, το οποίο έκανε το ρεκόρ μέσα σε 12 ημέρες. Σύμφωνα με το Variety, μόνο έξι ταινίες στην ιστορία του σινεμά έχουν κάνει εισπράξεις 1 δισεκατομμύριο δολάρια τις πρώτες δύο εβδομάδες κυκλοφορίας τους.