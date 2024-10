Παράδοση vs Εξέλιξη στις Κυκλάδες: Η συμβίωση του παρελθόντος με το μέλλον

Ομιλητές της Ημερίδας είναι οι: Δρ. Δημήτρης Αθανασούλης, διευθυντής Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων & μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Cycladic Identity, Dr. Michael Boyd, Senior Research Affiliate, Science and Technology in Archaeology and Culture Research Center, The Cyprus Institute & μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Cycladic Identity, Μαργαρίτα Καλογεροπούλου, πρώην ιδιοκτήτρια της παραδοσιακής ταβέρνας «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ», μόνιμος κάτοικος Ανάφης, Δημήτρης Καραβέλλας, CEO WWF Ελλάδος & μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Cycladic Identity, Όλγα Καραγιάννη, ιδρυτικό μέλος Ερευνητικού Κέντρου Άνδρου, Δρ. Αγγελική Κοσμοπούλου, αρχαιολόγος - Story Strategist & μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Cycladic Identity, Τίνα Μανδηλαρά, δημοσιογράφος, Δρ. Δέσποινα Νάζου, κοινωνική ανθρωπολόγος, μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, Δρ. Γεώργιος Παπαθεοδώρου, ωκεανολόγος, Πανεπιστήμιο Πατρών, πρόεδρος Oceanus-Lab, Δρ. Παναγιώτης Παφίλης, καθηγητής Ζωικής Ποικιλότητας, ΕΚΠΑ, Παρασκευάς Ρούσσος, αρχαιοφύλακας Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, μόνιμος κάτοικος Αμοργού, Μπέττυ Χατζηνικολάου, νομικός, ειδική σύμβουλος Τουρισμού.