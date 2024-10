Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας: Πέντε σημάδια ότι το πένθος δεν μας αφήνει να προχωρήσουμε

Siarhei Khaletski via Getty Images

Και ενώ είναι σύνηθες να βιώνουμε περιστασιακά απροσδόκητα κύματα θλίψης για χρόνια ή ακόμα και δεκαετίες μετά από μια απώλεια, οι περισσότεροι άνθρωποι θα παρατηρήσουν «μια σταδιακή μείωση της συχνότητας και της διάρκειας των συμπτωμάτων θλίψης με την πάροδο του χρόνου» καθώς αντιμετωπίζουν αυτά τα συναισθήματα, λέει η Ντορν, συγγραφέας του “When Someone Dies: A Children’s Mindful How-To Guide on Grief and Loss.”