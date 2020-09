Πεδίο μάχης το Ναγκόρνο-Καραμπάχ - Νεκροί άμαχοι και βίντεο από την καταστροφή τεθωρακισμένων

“Msta-S” özüyeriyən haubitsalardan döyüş atışları keçirilirhttps://t.co/Tu7Lmp1n2x



Combat firing was carried out from "Msta-S" self-propelled howitzerhttps://t.co/mYBOyFsrSg



Выполняются боевые стрельбы из самоходных гаубиц «Мста-С»https://t.co/drWm0aJawIpic.twitter.com/RvPaBtx2XK