Ενα ωραίο ταξίδι «Πέρα από τα Σύνορα» με το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελόριζου

YONCA60 via Getty Images

Για την αξιέπαινη και μακρόχρονη συμβολή του στην υποστήριξη και προβολή έμπειρων κινηματογραφιστών θα βραβευτεί ως Τιμώμενο Ακαδημαϊκό Ίδρυμα το Ινστιτούτο Porter for Poetics & Semiotics, του Πανεπιστήμιου του Τελ Αβίβ. Το Φεστιβάλ θα βραβεύσει επίσης ως Τιμώμενο Μέσο Ενημέρωσης το Τηλεοπτικό Δημόσιο Κανάλι Ντοκιμαντέρ της Γερμανίας PHOENIX. Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων θα βραβευθεί από τη διοργάνωση ως το Τιμώμενο Φεστιβάλ.

Οι κάτοικοι του νησιού και οι εκλεκτοί του καλεσμένοι θα έχουν την ευκαιρία στην τελετή έναρξης στις 21 Αυγούστου να παρακολουθήσουν την ταινία τεκμηρίωσης « Radiography of A Family » της Rirouzeh Khrosrovani. Η βραδιά θα ολοκληρωθεί με την μουσική συναυλία με τίτλο: «Αροθυμώ και Τραγουδώ» και την ερμηνεύτρια Ηρώ Σαΐα .

Τη μουσική επένδυση των διαλειμμάτων έχουν αναλάβει η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, καθώς και το συγκρότημα DUETΤO 16. Στην τελετή λήξης θα προβληθεί η ταινία «A Death for Peace. Mahatma Gandhi and the Impossible Quest» του Arnaud Mandgaran, ενώ η αυλαία θα πέσει με τη συναυλία του μουσικού συνόλου Αργοναύτες, που απoτελείται από τους σολίστες: Δημήτρη Παπαγγελίδη (κλασική κιθάρα), Σπύρο Παγιάτη (πιάνο), Δημήτρη Κουφογιώργο (μαντολίνο) και Μαριλίζα Παπαδούρη Παπαγγελίδη (βιολοντσέλο).