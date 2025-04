Περί της καταδίκης της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό

Το σκεπτικό του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-128/24

Για μία ψύχραιμη και αντικειμενική αποτίμηση της απόφασης του Δικαστηρίου

Ολοκληρώντας την ανάλυσή μου, υπενθυμίζω, προς επίρρωση των ανωτέρω και για λόγους αντικειμενικής ενημέρωσης του αναγνωστικού κοινού, ότι μεταξύ των αρμοδιοτήτων του Δικαστηρίου καταλέγεται και η επιβολή του ενωσιακού δικαίου όταν το παραβιάζουν τα κράτη μέλη, όπως έγινε ήδη αντιληπτό με όσα προανέφερα. Η διαδικασία λόγω παραβάσεως κινείται είτε από την Επιτροπή κατά κράτους μέλους (άρθρο 258 ΣΛΕΕ) είτε, πολύ σπανιότερα, από κράτος μέλος κατά άλλου κράτους μέλους (άρθρο 259 ΣΛΕΕ). Σύμφωνα με την ετήσια Έκθεση επί των Δραστηριοτήτων του Δικαστηρίου για το έτος 2024 (Annual Report 2024-Statistics concerning the judicial activity of the Court of Justice), το 2024 ασκήθηκαν 42 συνολικά προσφυγές της Επιτροπής λόγω παραβάσεως ενώπιον του Δικαστηρίου κατά 17 κρατών μελών.