Πέθανε η τραγουδίστρια Σάρα Χάρντινγκ των «Girls Aloud» σε ηλικία 39 ετών

Anthony Harvey via Getty Images Sarah Harding pictured in 2016

Fred Duval via Getty Images Girls Aloud pictured in 2012

Όταν το 2013 το συγκρότημα διαλύθηκε, η Σάρα ακολούθησε σόλο καριέρα και πέρασε στην υποκριτική, παίζοντας για ένα μικρό χρονικό διάστημα στη βρετανική σαπουνόπερα «Coronation Street» και στη συνέχεια σε ταινίες όπως οι κωμωδίες «Run For Your Wife» και «St Trinian’s 2».

Έλαβε επίσης μέρος σε διάφορα ριάλιτι, συμπεριλαμβανομένων των The Jump, Tumble και Celebrity Big Brother, όπου και αναδείχτηκε νικήτρια το 2017.

Η Σάρααποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού το 2020. Στη συνέχειαέγραψε την αυτοβιογραφία της με τίτλο «Hear Me Out» - δάνειο από ένα τραγούδιτων Girls Aloud -και κυκλοφόρησε το σινγκλ «Wear It Like A Crown», τα έσοδα από τις πωλήσεις του οποίουδόθηκαν στο The Christie NHS Foundation.