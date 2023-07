Πέθανε ο διάσημος χάκερ Κέβιν Μίτνικ

via Associated Press

Ωστόσο υπήρχε και μια άλλη πλευρά, η οποία φάνηκε στις συζητήσεις του με τον δημοσιογράφο Τζόναθαν Λίτμαν για το «The Fugitive Game: Online with Kevin Mitnick». Ο χάκερ φαινόταν όχι τόσο απειλητικός, όσο ένας μάλλον προβληματικός νεαρός, πιο πολύ ενοχλητικός παρά εκδικητικός. Αν και μετά τη σύλληψή του το 1994 βρέθηκε ένα αρχείο υπολογιστή με 20.000 αριθμούς πιστωτικών καρτών που είχαν αντιγραφεί από τη Netcom δεν υπάρχουν στοιχεία πως χρησιμοποίησε κάποιους από αυτούς.

Ο ίδιος έχει γράψει το «The Ghost in the Wires», ενώ έχει γράψει μαζί με άλλους τρία ακόμα βιβλία, μεταξύ των οποίων το «The Art of Deception». Πέρα από τη KnowBe4, είχε και μια επιχείρηση penetration testing με τη σύζυγό του, Κίμπερλι Μπάρι.