Πέθανε ο Κόνγουει Σάβατζ, ο πιανίστας των Nick Cave & The Bad Seeds σε ηλικία 58 ετών

Ο Κόνγουει Σάβατζ, ο πιανίστας του συγκροτήματος Nick Cave & The Bad Seeds επι 30 χρόνια, πέθανε την Κυριακή σε ηλικία 58 ετών.

Ο Σάβατζ, ο οποίος εντάχθηκε στο συγκρότημα του Νικ Κέιβ μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ «The Good Son», διαγνώσθηκε με όγκο στον εγκέφαλο το 2017, γεγονός που τον έκανε να χάσει την περιοδεία του 2016 με τίτλο «Skeleton Tree».

«Ο αγαπημένος μας Κόνγουει πέθανε το απόγευμα της Κυριακής. Ένα μέλος των Bad Seeds για για περίπου 20 χρόνια. Ο Κόνγουει ήταν το ”αναρχικό νήμα” στις συναυλίες μας. Τον αγαπούσαμε πολύ όλοι, τα μέλη του συγκροτήματος αλλά και οι φαν. Ήταν αστείος, τρομακτικός, συναισθηματικός, με ”ζεστή” καρδιά, έντιμος, αληθινός. Επίσης ήταν ταλαντούχος-είχε ”χρυσή φωνή”, ψηλή, γλυκιά και γεμάτη ψυχή», είπαν σε κοινή δήλωσή τους τα μέλη του συγκροτήματος.

Ο Σάβατζ συμμετείχε σε πολλά άλμπουμ των Nick Cave & The Bad Seeds όπως τα: Henry’s Dream, Let Love In, Murder Ballads, The Boatman’s Call, No More Shall We Part, Abattoir Blues/The Lyre of Orpheus και το Push the Sky Away. Επιπλέον, έκανε τα φωνητικά στην εκδοχή του συγκροτήματος στο τραγούδι «The Willow Garden».