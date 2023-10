Πέθανε ο Μάθιου Πέρι, ο Τσάντλερ Μπινγκ από «Τα φιλαράκια», σε ηλικία 54 ετών

(Photo by Rich Fury/Invision/AP, File) via Associated Press

Ο ηθοποιός και παραγωγός Μάθιου Πέρι, διάσημος από τον ρόλο του Τσάντλερ Μπινγκ στην αγαπημένη σειρά «Τα φιλαράκια» («Friends»), βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του, το Σάββατο 28 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το NBC, που επικαλείται αστυνομικές πηγές, ο ηλικίας 54 ετών Αμερικανός ηθοποιός βρέθηκε νεκρός μέσα στη μπανιέρα του σπιτιού του στο Pacific Palisades του Λος Άντζελες, και οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περιστατικό πνιγμού, αν και προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί η ακριβής αιτία θανάτου. Επίσης, δεν προέκυψαν ενδείξεις ότι ο θάνατός του οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια, ούτε βρέθηκαν ναρκωτικά στο σημείο.

Ο Μάθιου Πέρι ταυτίστηκε με τη σειρά «Φιλαράκια» που αφηγούνταν τις ιστορίες έξι νεαρών φίλων στη Νέα Υόρκη. Η σειρά προβλήθηκε στο NBC για δέκα σεζόν (1994-2004) και το τελευταίο επεισόδιο κατέγραψε τη μεγαλύτερη τηλεθέαση της δεκαετίας του 2000, καθώς το παρακολούθησαν 52,5 εκατομμύρια τηλεθεατές στις ΗΠΑ.

Μακριά από τις κάμερες όμως έδινε μάχη για χρόνια με την εξάρτησή του από τα αναλγητικά και το αλκοόλ και είχε χρειαστεί επανειλημμένα να μπει σε κλινικές αποτοξίνωσης.

Σε πρόσφατη εμφάνισή του σε τηλεοπτική εκπομπή, ο Μάθιου Πέρι προκάλεσε κατάπληξη όταν παραδέχτηκε πως τον κυρίευε τεράστιο άγχος «κάθε βράδυ» στα γυρίσματα της σειράς.

Πέρα από «Τα Φιλαράκια» είχε επίσης παίξει σε κινηματογραφικές ταινίες, όπως η ρομαντική κομεντί Fools Rush In (1997), σε σκηνοθεσία Άντι Τέναντ, με συμπρωταγωνίστρια τη Σάλμα Χάγεκ και η αστυνομική κωμωδία The Whole Nine Yards (2000), σε σκηνοθεσία Τζόναθαν Λιν, με συμπρωταγωνιστές τον Μπρους Γουίλις και τη Ροζάνα Αρκέτ.

Ο Πέρι γεννήθηκε στις 19 Αυγούστου 1969 στο Πλίμουθ της Μασαχουσέτης. Ήταν γιος της Καναδής δημοσιογράφου Σούζαν Μαρί Μόρισον και του ηθοποιού και πρώην μοντέλου Τζον Μπένετ Πέρι. Μετά το διαζύγιο των γονιών του, μεγάλωσε με την μητέρα του στην Οττάβα του Οντάριο.

Σε ηλικία 15 ετών, εγκαταστάθηκε στο Λος Άντζελες για να κυνηγήσει το όνειρο του στην υποκριτική και παρακολούθησε μαθήματα στο The Buckley School στο Sherman Oaks μέχρι το 1987. Εκείνη τη χρονιά, έπαιξε τον ρόλο του Chazz Russell στην κωμική σειρά του Fox «Second Chance», η οποία μετά από 13 επεισόδια μετανομάστηκε σε «Boys Will Be Boys», αλλά κόπηκε μετά την πρώτη σεζόν.

Ο Μάθιου Πέρι έκανε το κινηματογραφικό του ντεμπούτο το 1988 στο «A Night in the Life of Jimmy Reardon» και την επομένη χρονιά εμφανίστηκε σε τρία επεισόδια της οικογενειακής κωμωδίας του ABC «Growing Pains». Μετά από αρκετές εμφανίσεις ως γκεστ, συμπεριλήφθηκε στο καστ της κωμικής σειράς «Sydney» του CBS (1990), ενώ έπαιξε επίσης και μεταξύ άλλων, στις σειρές «Who’s the Boss?», «Beverly Hills, 90210», «Home Free».

(AP Photo/Reed Saxon, File) via Associated Press

Όμως όλα άλλαξαν για τον Πέρι το φθινόπωρο του 1994, όταν το «Friends», έγινε εν μία νυκτί επιτυχία και μια από τις πιο δημοφιλείς και πιο επιτυχημένες σειρές όλων των εποχών -κατά μέσο όρο 25 εκατομμύρια άνθρωποι συντονίζονταν σε κάθε νέο επεισόδιο.

Ο Πέρι υποδύθηκε τον ανασφαλή και αδέξιο Τσάντλερ Μπινγκ, κολλητό φίλο του Τζόι και του Ρος, που τελικά παντρεύεται την αδελφή του Μόνικα και στο φινάλε της σειράς, υιοθετούν τα δίδυμα, Τζακ και Έρικα.

Κατά τη διάρκεια αλλά και μετά το «Friends», ο Μάθιου Πέρι είχε επίσης βασικούς ρόλους στο «Ally McBeal» του Fox και στο «The West Wing» του NBC.

Ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό, ο οποίος γνώριζε τον Πέρι από παιδί, καθώς η μητέρα του Πέρι εργαζόταν ως βοηθός του πατέρα του, του Καναδού πρωθυπουργού Πιερ Τριντό, χαρακτήρισε τον θάνατό του «σοκαριστικό».

