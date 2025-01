Πέθανε ο Ντέιβιντ Λιντς, εμβληματικός σκηνοθέτης της Ατίθασης Καρδιάς και του Blue Velvet

via Associated Press

Ήταν τρεις φορές υποψήφιος για Όσκαρ Σκηνοθεσίας με τις ταινίες Blue Velvet, The Elephant Man και Mulholland Drive, ενώ το 2019 του απονεμήθηκε τιμητικό Όσκαρ . Είχε κερδίσει τον Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες για την ταινία Wild at Heart (Ατίθαση Καρδιά) το 1990.

Γεννημένος στη Μοντάνα το 1946, ο Λιντς έκανε την πρώτη του πειραματική ταινία μικρού μήκους, το Six Men Getting Sick, ενώ ήταν φοιτητής στην Pennsylvania Academy of Fine Arts.