Πέθανε ο πολυβραβευμένος συνθέτης Μπερτ Μπάκαρα

Τα τραγούδια του είχαν κατακτήσει 73 φορές το Top 40, τόσο στις ΗΠΑ όσο και στη Βρετανία. Ανάμεσα στις μεγάλες επιτυχίες του είναι τα τραγούδια I Say A Little Prayer, Walk On By και What The World Needs Now Is Love, ενώ κατά τη διάρκεια της καριέρας του είχε συνεργαστεί με τον Φρανκ Σινάτρα, τη Ντιόν Γουόργουικ, τους The Beatles τη Μπάρμπρα Στρέιζαντ, τον Τομ Τζόουνς, την Αρίθα Φράνκλιν και τον Έλβις Κοστέλο. Με τον στιχουργό Χαλ Ντέιβιντ είχαν επίσης, συνυπογράψει πολλά θέματα ταινιών, όπως το What’s New, το Pussycat, το Alfie και το The Look Of Love, που τραγούδησε και έκανε επιτυχία η Ντάστι Σπρίνγκφιλντ.