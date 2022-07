Πέθανε ο σπουδαίος, πολυβραβευμένος σκηνοθέτης Πίτερ Μπρουκ

via Associated Press

«Δεν πίστεψα ποτέ σε μία μοναδική αλήθεια. Ούτε στη δική μου, ούτε στων άλλων», έγραφε στην αυτοβιογραφία του. «Πιστεύω πως όλες οι σχολές, όλες οι θεωρίες μπορούν να φανούν χρήσιμες κάπου ή κάποτε. Όμως πιστεύω πως είναι αδύνατον να ζήσεις αν δεν ασπαστείς απόλυτα και παθιασμένα έναν τρόπο ζωής. Ωστόσο, όσο ο χρόνος κυλά, όσο ο κόσμος αλλάζει, οι στόχοι διαφοροποιούνται και οι απόψεις αλλάζουν κατευθύνσεις. Κοιτάζοντας πίσω στα χρόνια που έχουν περάσει, στα κείμενα που έχω γράψει, στις ιδέες που έχουν αναδυθεί μέσα από ταξίδια σε τόπους διαφορετικούς, σε περιστάσεις διάφορες, ένα πράγμα με ξαφνιάζει: μια ορισμένη συνέχεια. Μια άποψη, για να χρησιμέψει σε κάτι, οφείλεις να την ασπαστείς ολόψυχα, να την υπερασπιστείς μέχρι θανάτου. Όμως, ταυτόχρονα, μια μικρή εσωτερική φωνή ψιθυρίζει: Hold on tightly, let go lightly».