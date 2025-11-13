Στην πρώτη συνεργασία του με το Royal Court Theatre του Λονδίνου, το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει το έργο «Cow | Deer», των Κέιτι Μίτσελ, Νίνα Σίγκαλ και Μέλανι Ουίλσον. Μετά την πρεμιέρα στο Λονδίνο στις 3 Σεπτεμβρίου με βρετανικό θίασο, η παράσταση -με τη συνεργασία της Ειρήνης Φαναριώτη στη σκηνοθεσία- παρουσιάζεται στη Νέα Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος» με τέσσερις Έλληνες ηθοποιούς, προσκαλώντας το κοινό σε μια ιδιαίτερη εμπειρία ακρόασης και εξερεύνησης του «πέρα από τον άνθρωπο» κόσμου.

Το κουαρτέτο των ερμηνευτών και ερμηνευτριών ζωντανεύει την ύπαρξη δύο ζώων, μιας αγελάδας κι ενός ελαφιού. Αφηγούνται χωρίς λόγια, μόνο με ήχους, την ιστορία τους, καλώντας μας να αφουγκραστούμε την ανθρώπινη παρουσία μέσα στη φύση από μια άλλη θέση. «Ένα πείραμα επαναπροσανατολισμού: από τον λόγο προς την ακρόαση, από την ιεραρχία προς τη συνεργασία, από τον καθαρά ανθρώπινο στον ευρύτερο, πολύμορφο κόσμο της φύσης», αναφέρουν οι δημιουργοί του.

Μια παράσταση – πρόσκληση σε έναν κόσμο πέρα από τον ανθρώπινο

Εκκινώντας έναν νέο διάλογο ανάμεσα στο θέατρο, τη φύση, το σώμα και τον ήχο, στο Cow | Deer ζώα, έντομα και στοιχεία της φύσης δεν αποτελούν πια το σκηνικό της ζωής μας, αλλά ισότιμους συμμέτοχους ενός εύθραυστου οικοσυστήματος. Μέσα από ζωντανά ηχητικά εφέ (τεχνική Foley), σε συνδυασμό με αυθεντικές ηχογραφήσεις φυσικών περιβαλλόντων, οι ερμηνευτές δημιουργούν ένα καθηλωτικό ηχητικό τοπίο – τη βροχή που πλησιάζει, το τρίξιμο των κλαδιών, τον βηματισμό των ζώων– που μεταφέρει τους θεατές στην εξοχή.

Μια εμπειρία που επιτρέπει στο κοινό να «ακούσει» τον κόσμο όπως τον αντιλαμβάνεται ένα ζώο, που το καλεί να μην σταθεί, αυτή τη φορά, απέναντί του ως παρατηρητής, αλλά να συνδεθεί με τον δικό του παλμό, να βιώσει μια πρωτόγνωρη εγγύτητα με τη φύση, αλλά και να αντιληφθεί την ταραχή, τον φόβο και τον πόνο που μπορεί να του προκαλέσει.

Το Cow | Deer είναι μια ποιητική χειρονομία και ταυτόχρονα μια καλλιτεχνική κραυγή για το περιβάλλον. Κάθε ήχος – μια ανάσα, ένα αυτοκίνητο, το γάβγισμα ενός σκύλου ή το κελάηδισμα ενός πουλιού – γίνεται υπενθύμιση ότι η επιβίωση είναι κοινό δικαίωμα όλων των ειδών και όχι αποκλειστικό προνόμιο του ανθρώπου. Μια παράσταση – συλλογική εμπειρία που μας καλεί να αναθεωρήσουμε τη θέση μας στον κόσμο – όχι ως κυρίαρχοι, αλλά ως μέλη ενός εύθραυστου, αλληλένδετου συνόλου ζωής. Ως συνοδοιπόροι που συνυπάρχουμε με σεβασμό και φροντίδα.

Μια παράσταση που μας καλεί να δούμε την ιστορία με διαφορετικό τρόπο, προσωπικό, σαν απαλό κάλεσμα στη μνήμη και τη φαντασία μας.



Λίγα λόγια για τις δημιουργούς

Η Katie Mitchell, μία από τις σημαντικότερες σκηνοθέτιδες της ευρωπαϊκής σκηνής, αξιοποιεί τις τεχνικές του Foley εδώ και δύο δεκαετίες για να δώσει φωνή σε γυναικείες εμπειρίες και στον μη ανθρώπινο κόσμο. Ανάλογα τολμηρή προσέγγιση είχε παρουσιάσει και στον «Βυσσινόκηπο» του Τσέχωφ στο Αμβούργο (2022), μέσα από την οπτική… των ίδιων των δέντρων.

Η Melanie Wilson, διεθνώς αναγνωρισμένη sound artist και συνθέτρια, εστιάζει στη δύναμη της ακρόασης ως μέσο οικολογικής σύνδεσης. Η συνεργασία της με την Mitchell μετρά πάνω από δέκα παραστάσεις από το 2012, με το Cow | Deer νααποτελεί το πιο ώριμο στάδιο αυτής της δημιουργικής σύμπραξης.

Η Nina Segal είναι βραβευμένη συγγραφέας και δραματουργός, γνωστή για το πρωτοποριακό της έργο, που συνδυάζει τον πειραματισμό με τον κοινωνικό σχολιασμό. Τα έργα της έχουν παρουσιαστεί σε σημαντικά θέατρα στη Βρετανία και διεθνώς, ενώ ξεχωρίζει για τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο διερευνά την ανθρώπινη εμπειρία μέσα σε ένα παγκόσμιο, διαρκώς μεταβαλλόμενο τοπίο.

Η Ειρήνη Φαναριώτη είναι σκηνοθέτις, ηθοποιός και θεατρική δημιουργός. Έργα της έχουν παρουσιαστεί σε σημαντικά φεστιβάλ και θέατρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η γνωριμία της με την Katie Mitchell, στο πλαίσιο ενός εκπαιδευτικού προγράμματος πάνω στην σκηνοθεσία στο Royal Central School of Speech and Drama, οδήγησε στη συνεργασία τους στη σκηνοθεσία για το Cow | Deer.



Συντελεστές

Σύλληψη – Συνδημιουργία: Katie Mitchell, Nina Segal, Melanie Wilson

Συνεργασία στη Σκηνοθεσία για την Ελλάδα: Ειρήνη Φαναριώτη

Σύμβουλοι Foley & Συν-δημιουργοί της Παρτιτούρας Foley: Ruth Sullivan, Tom Espiner

Σκηνικά – Κοστούμια: Alex Eales

Φωτισμοί: Prema Mehta

Βοηθός Σκηνογράφου – Ενδυματολόγου για την Ελλάδα: Σταυρούλα Παπαποστόλου

Δραματολόγος παράστασης: Εύα Σαραγά

Παίζουν (με αλφαβητική σειρά): Αλέξανδρος Ζοτάι, Χρήστος Θάνος, Κορίνα Κόκκαλη, Ιωάννα Τουμπακάρη



Μια συμπαραγωγή του Εθνικού Θεάτρου με το Royal Court Theatre.

Info

Εθνικό Θέατρο – Νέα Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος»

Ημέρες και ώρες παραστάσεων:

Τετάρτη & Κυριακή στις 19.00 | Πέμπτη, Παρασκευή & Σάββατο στις 20.30

Τιμές εισιτηρίων:

Τετάρτη & Πέμπτη 17€, Παρασκευή 14€, Σάββατο & Κυριακή 22€, Φοιτητικό – Νεανικό (έως 28 ετών) 12€, 65+ ετών: Τετάρτη 12€ & Πέμπτη έως Κυριακή 14€, Άνεργοι, ΑμεΑ & συνοδοί 5€, Πολύτεκνοι 10€