Πέθανε ο σταρ της κάντρι Τόμπι Κιθ, σε ηλικία 62 ετών

Ο σταρ της κάντρι Τόμπι Κιθ, διάσημος από τα τραγούδια «Who’s Your Daddy?», «Courtesy of the Red, White and Blue», «Beer for My Horses» και «Made in America», απεβίωσε το βράδυ της Δευτέρας, από καρκίνο του στομάχου, σε ηλικία 62 ετών.