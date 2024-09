Πέθανε ο τραγουδιστής Τίτο Τζάκσον, αδελφός του Μάικλ και μέλος των Jackson 5

via Associated Press

via Associated Press

via Associated Press

via Associated Press

Μέλη των Jackson 5, που ιδρύθηκε το 1964, ήταν τα αδέρφια Τζάκι, Τίτο, Τζερμέιν, Μάρλον και Μάικλ. Ο Τίτο Τζάκσον έπαιζε κιθάρα και έκανε φωνητικά. Το οικογενειακό συγκρότημα, που εισήχθη στο Rock & Roll Hall of Fame το 1997, έκανε αρκετές Νο 1 επιτυχίες τη δεκαετία του 1970, μεταξύ των οποίων τα τραγούδια ABC, I Want You Back και I’ll Be There και πωλήσεις που ξεπέρασαν τα 150 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως.