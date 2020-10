Πέθανε ο τραγουδιστής Τζόνι Νας, ο Τεξανός που λάτρεψε τη ρέγκε

Το πρώτο του hit ήταν το «A Very Special Love» (1958), που έφτασε στο No 23 των charts και δέκα χρόνια αργότερα, το «Hold Me Tight» με το οποίο έφτασε στο Top 5, ένα από τα πρώτα τραγούδια του με επιρροές από τη τζαμαϊκανή μουσική.

Ο Αμερικανός τραγουδιστής Τζόνι Νας , γνωστός κυρίως για την επιτυχία του «I Can See Clearly Now» (1972), πέθανε σε ηλικία 80 ετών.

Το τραγούδι «I Can See Clearly Now», το οποίο κυκλοφόρησε το 1972, παρέμεινε στην κορυφή του Billboard Hot 100 για τέσσερις εβδομάδες και γνώρισε επίσης επιτυχία στον Καναδά, στη Βρετανία και στη Νότια Αφρική, ενώ γνώρισε νέα επιτυχία το 1993 με τη φωνή του ο Τζίμι Κλιφ για το soundtrack της ταινίας «Cool Runnings».

Γεννημένος στο Χιούστον, ο Νας άρχισε την καριέρα του στα τέλη του 1950, ως τραγουδιστής της R&B και αργότερα της ρέγκε, αλλά και ηθοποιός.

Ταξίδεψε στην Τζαμάικα τη δεκαετία του 1960, όπου επηρεάστηκε από το μουσικό ρεύμα ο γνωστότερος εκπρόσωπος του οποίου ήταν ο Μπομπ Μάρλεϊ. Είχε κυκλοφορήσει διασκευές των τραγουδιών «Stir It Up» και «There are More Questions Than Answers» του Μάρλεϊ, αρκετά επιτυχημένες.