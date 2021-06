Πέθανε ο Τζόνι Σόλιντζερ των Skid Row σε ηλικία 55 ετών

Neil H Kitson via Getty Images

Ο Τζόνι Σόλιντζερ, πρώην frontman του αμερικανικού ροκ συγκροτήματος Skid Row, πέθανε σε ηλικία 55 ετών. Τον περασμένο Μάιο είχε ανακοινώσει στα social media ότι εισήχθη στο νοσοκομείο με ηπατική ανεπάρκεια, σημειώνοντας ότι «η πρόγνωση δεν είναι τόσο καλή».

Ήταν ο μακροβιότερος τραγουδιστής του γκρουπ, με το οποίο ηχογράφησε τέσσερα άλμπουμ, μεταξύ 1999 και 2015.

Έφυγε από τη ζωή το περασμένο Σάββατο, σύμφωνα με ανάρτηση της μπάντας στην επίσημη σελίδα των Skid Row στο Facebook που έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής. «Ακούσαμε με θλίψη τα νέα του αδελφού μας Τζόνι Σόλιντζερ. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια, τους φίλους και τους θαυμαστές του. Πολλή αγάπη», έγραψαν τα πέντε μέλη του γκρουπ.

Όταν ανακοίνωσε το πρόβλημα της υγείας του, ο Σόλιντζερ είχε αναφέρει ότι «όπως συμβαίνει με τους περισσότερους μουσικούς, δεν έχω ασφάλιση υγείας και είναι πολύ δύσκολο να λάβω την κατάλληλη φροντίδα χωρίς αυτήν».

Ξεκίνησε διαδικτυακή καμπάνια με στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων προκειμένου να καλύψει τις ιατρικές δαπάνες, η οποία έφτασε το ποσό των 16.000 δολαρίων.

Οι Skid Row ιδρύθηκαν το 1986 στο Νιου Τζέρσι και έκαναν επιτυχία στα τέλη του 1980 - αρχές ’90 με τα δύο πρώτα τους άλμπουμ «Skid Row» (1989) και «Slave To The Grind» (1991). Τα «Youth Gone Wild» και «Wasted Time», από τις μεγάλες επιτυχίες τους, είχαν κάνει μέχρι το 1996 πωλήσεις 20 εκατ. άλμπουμ.

Ο Σόλιντζερ εντάχθηκε στους Skid Row το 1999, αντικαθιστώντας τον Σεμπάστιαν Μπαχ στα φωνητικά, και παρέμεινε στο συγκρότημα μέχρι το 2015 οπότε και αντικαταστάθηκε από τον πρώην τραγουδιστή της hard rock μπάντας, TNT, Τόνι Χαρνέλ.