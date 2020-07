Πέθανε ο Βρετανός σκηνοθέτης Άλαν Πάρκερ, από τους σημαντικότερους όλων των εποχών

Πέθανε σε ηλικία 76 ετών ο Βρετανός σκηνοθέτης Άλαν Πάρκερ, μετά από μάχη με μακροχρόνια ασθένεια.

Ο Άλαν Πάρκερ σκηνοθέτησε μερικές από τις σημαντικότερες ταινίες της έβδομης τέχνης, όπως «Το Εξπρές του Μεσονυχτίου», «Ο Μισσισιπής Καίγεται», «Εβίτα», «Ανήλικοι Ριφιφίδες», «Δαιμονισμένος Άγγελος» και «Pink Floyd - The Wall».

Για τις ταινίες του ο Άλαν Πάρκερ βραβεύτηκε με 19 BAFTA, 10 Χρυσές Σφαίρες και 6 Όσκαρ. Παράλληλα τιμήθηκε από την Βασίλισσα της Αγγλίας με το Μεγαλόσταυρο του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας (Commander of the Order of the British Empire), για την προσφορά του στον Βρετανικό κινηματογράφο και χρίστηκε ιππότης το 2002.

Το 2013 τιμήθηκε με την ανώτατη διάκριση της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, το Κινηματογραφικό Βραβείο Αδελφότητας BAFTA (BAFTA Fellowship).