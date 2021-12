Pfizer εναντίον Moderna: Ποιο από τα δύο εμβόλια mRNA είναι αποτελεσματικότερο

via Associated Press

via Associated Press

Συγκριτικά με το εμβόλιο της Pfizerγια την Covid-19,η χρήση του εμβολίου της Modernaσυνεπάγεται ελαφρώς μικρότερο κίνδυνο κακής εξέλιξης όσον αφορά στη νόσο- περιλαμβανομένης καταγεγραμμένης μόλυνσης με SARS-CoV-2, νόσησης με συμπτώματα, νοσηλείας, εισαγωγής σε ΜΕΘ και θανάτου, μέσα σε διάστημα 24 εβδομάδων, σύμφωνα με νέα έρευνα- και αυτό ισχύει τόσο για την περίοδο «κυριαρχίας» της παραλλαγής Άλφα όσο και της παραλλαγής Δέλτα.

Η συγκεκριμένη έρευνα δημοσιεύτηκε online την Τετάρτη στο New England Journal of Medicine. «Δεδομένης της υψηλής αποτελεσματικότητας και των δύο εμβολίων το καθένα προτείνεται με ισχυρή σύσταση σε κάθε άτομο στο οποίο προσφέρεται η επιλογή μεταξύ των δύο» είπε η Μπάρμπρα Ντίκερμαν, first author της έρευνας, ερευνήτρια του CAUSALab και εκπαιδεύτρια στο Τμήμα Επιδημιολογίας στο Harvard Chan School.

«Ωστόσο αυτή η μεγάλης κλίμακας έρευνα μας επέτρεψε να εντοπίσουμε μικρές διαφορές μεταξύ αυτών των δύο πολύ αποτελεσματικών εμβολίων. Ενώ οι εντοπισθείσες διαφορές ως προς τον εκτιμώμενο κίνδυνο ήταν μικρές κατ′ απόλυτη κλίμακα, μπορεί να είναι ουσιώδεις για μεγαλύτερους φορείς λήψης αποφάσεων, όπως συστήματα υγείας και οργανισμούς υψηλού επιπέδου, όταν εξετάζεται η μεγαλύτερη κλίμακα πληθυσμού στην οποία αναπτύσσονται αυτά τα εμβόλια. Πέραν αυτού, οποιαδήποτε επιλογή μεταξύ εμβολίων πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψιν τη συγκριτική τους ασφάλεια, που δεν μελετήθηκε εδώ» πρόσθεσε η Ντίκερμαν. «Αυτό είναι κάτι που διερευνούμε ενεργά».

Ο σχεδιασμός της έρευνας επέτρεψε στους ερευνητές να συγκρίνουν απευθείας την αποτελεσματικότητα των εμβολίων της Pfizer και της Moderna σε συνθήκες πραγματικού κόσμου, σε πολλαπλές υπο-ομάδες, και σε διαφορετικές περιόδους, όταν κυριαρχούσαν η Άλφα και η Δέλτα. Το μεγάλο μέγεθος του πληθυσμού επίσης επέτρεψε στους ερευνητές να παρέχουν εκτιμήσεις ακριβείας για σοβαρές εξελίξεις της Covid-19. Η έρευνα επιβεβαιώνει πως τόσο το εμβόλιο της Pfizer όσο και αυτό της Moderna είναι πολύ αποτελεσματικά, με χαμηλούς κινδύνους «breakthrough μολύνσεων» και άλλες πιθανές εξελίξεις της Covid-19.

Σύμφωνα με δοκιμές που είχαν γίνει σε αρχικό στάδιο, τα εμβόλια της Pfizer και της Moderna έχουν επιδείξει αποτελεσματικότητα άνω του 90% για την πρόληψη νόσησης με συμπτώματα. Ωστόσο η συγκριτική αποτελεσματικότητα των εμβολίων για ένα εύρος εξελίξεων, σε διάφορους πληθυσμούς, και απέναντι στην παραλλαγή Δέλτα, ήταν άγνωστη.

Η ομάδα ανέλυσε τα ηλεκτρονικά αρχεία υγείας από μια ομάδα 219.842 Αμερικανούς βετεράνους που έλαβαν το εμβόλιο της Pfizer και άλλη μια ομάδα από ισάριθμους βετεράνους που έλαβαν το εμβόλιο της Moderna μεταξύ της 4ης Ιανουαρίου και της 14ης Μαΐου 2021.

Οι ερευνητές κατέγραψαν τον αριθμό λοιμώξεων SARS-CoV-2, περιπτώσεων νόσησης με συμπτώματα, νοσηλειών λόγω Covid-10 και θανάτων. Σε μια περίοδο 24 εβδομάδων που ακολούθησε όταν κυριαρχούσε η Άλφα, ο εκτιμώμενος κίνδυνος μόλυνσης ήταν 5,75 λοιμώξεις ανά 1.000 άτομα για την ομάδα που είχε λάβει Pfizer και 4,52 μολύνσεις ανά 1.000 άτομα για την ομάδα της Moderna. Ο κίνδυνος σε μια περίoδο 12 εβδομάδων όταν η παραλλαγή Δέλτα ήταν κυρίαρχη ήταν επλέον 6,54 μολύνσεις ανά 1.000 άτομα στην ομάδα της Pfizer.

Συγκριτικά με αυτούς που έλαβαν το εμβόλιο της Moderna, αυτοί που έκαναν το εμβόλιο της Pfizer είχαν 27% μεγαλύτερο κίνδυνο καταγεγραμμένης μόλυνσης με SARS-CoV-2 και 70% υψηλότερο κίνδυνο νοσηλείας όταν η Άλφα κυριαρχούσε. Κατά τη διάρκεια μιας περιόδου 12 εβδομάδων που κυριαρχούσε η Δέλτα, ο κίνδυνος καταγεγραμμένης μόλυνσης ήταν επίσης ελαφρώς υψηλότερος στην ομάδα της Pfizer.

«Και τα δύο εμβόλια είναι απίστευτα αποτελεσματικά, με μόνο σπάνιες περιπτώσεις “breakthrough”» είπε ο Τζ. Π. Κάσας, επιδημιολόγος και αναπληρωτής καθηγητής στο Brigham and Women’s Hospital και στο Harvard Medical School. «Μα ανεξαρτήτως του στελέχους που κυριαρχεί- Άλφα νωρίτερα και Δέλτα αργότερα- το εμβόλιο της Moderna έχει φανεί ελαφρώς πιο αποτελεσματικό».