Πίνακας που ανακαλύφθηκε στην Ισπανία αποδείχτηκε αυθεντικό έργο του Άντονι βαν Ντάικ

Σύμφωνα με την El País, το έργο «The presentation of the baby Jesus to Saint Barbara» κοσμούσε για πολλές γενιές την οικία μίας οικογένειας στη Χαέν της Ισπανίας, χωρίς κανείς από τα μέλη της να γνωρίζει ποιος είναι ο δημιουργός του.