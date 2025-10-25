Ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι κατέθεσε μήνυση σε βάρος του Αντρέα Ντιπρέ, γνωστού δικηγόρου, YouTuber και παραγωγού πορνογραφικού περιεχομένου, για σοβαρή παραβίαση της ιδιωτικότητάς του.

Η υπόθεση ξεκίνησε το 2023, όταν ο προπονητής της Μίλαν βρισκόταν στη τεχνική ηγεσία της Γιουβέντους. Ο Ντιπρέ, εκείνη την περίοδο, είχε κάνει ζωντανή μετάδοση στο TikTok και σε μια προσπάθεια να αστειευτεί με φήμες γύρω από τον Ντούσαν Βλάχοβιτς, αποφάσισε να τηλεφωνήσει στον Ιταλό προπονητή.

Όμως, πάνω στον… ενθουσιασμό του, ο παραγωγός αποκάλυψε στον αέρα τον προσωπικό αριθμό του Αλέγκρι.

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, το τηλέφωνο του προπονητή άρχισε να δέχεται καταιγισμό κλήσεων και μηνυμάτων από χιλιάδες θεατές. Ο Αλέγκρι αναγκάστηκε να αλλάξει αμέσως αριθμό και στη συνέχεια πέρασε στην αντεπίθεση, καταθέτοντας μήνυση.

Andrea Diprè mostrò in video il numero di Massimiliano Allegri: inizia il processo https://t.co/5jQXFjDZww pic.twitter.com/MN0goib5Ap — MilanoToday (@milano_today) October 23, 2025

Ο Ντιπρέ υποστηρίζει ότι ήταν ένα ατύχημα, χωρίς κακή πρόθεση. Η Εισαγγελία του Τορίνο όμως, θεωρεί πως η πράξη ήταν ξεκάθαρη παραβίαση προσωπικών δεδομένων, ιδίως από τη στιγμή που συνέβη δημόσια και χωρίς καμία συναίνεση.

Η δίκη ήταν προγραμματισμένη αρχικά να ξεκινήσει εντός των ημερών, ωστόσο αναβλήθηκε για τις αρχές του 2026, λόγω ενός διαδικαστικού θέματος. Μέχρι τότε, όπως αναφέρουν ιταλικά ΜΜΕ, οι δικηγόροι και των δύο πλευρών συζητούν έναν πιθανό εξωδικαστικό συμβιβασμό, με οικονομική αποζημίωση προς τον Αλέγκρι.