Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα συνέβη αργά το βράδυ της Παρασκευής σε έναν από τους μεγαλύτερους δρόμους στη Ρώμη, τη Βία Κριστόφορο Κολόμπο, κοντά στην Πιάτσα ντέι Ναβιγκατόρι με θύμα μια 20χρονη.

Στο ατύχημα ενεπλάκησαν δύο αυτοκίνητα, στα οποία επέβαιναν τέσσερις νέοι ηλικίας μεταξύ 20 και 22 ετών. Οι νέοι απεγκλωβίστηκαν από τα συντρίμμια από τους πυροσβέστες και μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου η 20χρονη Μπεατρίτσε Μπελούτσι υπέκυψε αργότερα στα σοβαρά τραύματά της.

Advertisement

Advertisement

Beatrice Bellucci, chi era la studentessa uccisa da un giovane automobilista sulla Colombo https://t.co/PYydGhNsdY pic.twitter.com/4zLgYpRgXd — Roma Today (@romatoday) October 25, 2025

Σύμφωνα με τις αρχές, το δυστύχημα ενδέχεται να προκλήθηκε από κόντρα αυτοκινήτων που έτρεχαν με υψηλές ταχύτητες. Οι αρχικές έρευνες υποδεικνύουν ότι ένα αυτοκίνητο που μετέφερε δύο νέους προσέκρουσε στο αυτοκίνητο που μετέφερε το θύμα, την 20χρονη Μπεατρίτσε Μπελούτσι το οποίο βρισκίταν στην ίδια λωρίδα εκείνη τη στιγμή, και στη συνέχεια συγκρούστηκε με ένα δέντρο στο κεντρικό διαχωριστικό.

A Roma folle gara di velocità su via Cristoforo Colombo: scontro fra auto, un morto e tre feriti https://t.co/QC2L8zWUeV — La Stampa (@LaStampa) October 25, 2025

Η άτυχη γυναίκα καθόταν στη θέση του συνοδηγού και πέθανε στο νοσοκομείο λόγω των σοβαρών τραυματισμών της. Οι άλλοι τρεις νέοι που εμπλέκονταν στη σύγκρουση νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Η τοπική αστυνομία διερευνά επί του παρόντος τις συνθήκες του ατυχήματος.

Roma, tragico scontro fra auto, muore una ragazza tre feriti gravi sulla Cristoforo Colombo https://t.co/dxUbudCTwq — Tg La7 (@TgLa7) October 25, 2025

Η Μπελούτσι είχε γιορτάσει τα είκοσι της χρόνια τον Μάρτιο. Ηταν φανατική οπαδός της Ρομά, αθλήτρια του βόλεϊ και σπούδαζε νομικά, όπως είχε δηλώσει και στο προφίλ της στο Instagram, το οποίο χρησιμοποιούσε, για να καταγράφει τις μέρες της, μεταξύ της θάλασσας της Σαρδηνίας, όπου περνούσε τις διακοπές της, και της ιταλικής πρωτεύουσας.

#beatrice bellucci morta, il legame con la pallavolo: il papà fondatore della #roma volley e il fratello ex collaboratore https://t.co/aDeIVsDec5 — Il Messaggero (@ilmessaggeroit) October 25, 2025