Πίτερ Τζάκσον: Γιατί ήθελε να κάνει υπνοθεραπεία και να ξεχάσει τον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών»

Παρότι υπάρχουν στιγμές στην τριλογία του «Χόμπιτ» που ευχαρίστως θα ξεχνούσαμε (θυμηθείτε τι συνέβη στο «The Battle of the Five Armies», στην Ελλάδα με τίτλο «Χόμπιτ :Η Μάχη των Πέντε Στρατών»), ο Πίτερ Τζάκσον ήθελε κάποτε να σβήσει το έτερο διάσημο franchise από τη μνήμη του.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης αποκάλυψε πρόσφατα ότι «σκέφτηκε σοβαρά» να χρησιμοποιήσει την υπνοθεραπεία προκειμένουνα ξεχάσει τα γυρίσματα του «The Lord of the Rings» ώστε να μπορεί να απολαμβάνει τις ταινίες όπως όλοι.

«Όταν κάναμε τις ταινίες Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών, ένιωθα πάντα ότι ήμουν ο άτυχος που δεν πρόλαβε ποτέ να τις δει», είπε ο Τζάκσον στο The Hollywood Reporter. «Την εποχή που γίνονταν οι προβολές, ήμουν βυθισμένος σ′ αυτό επί πέντε, έξι χρόνια. Ήταν μεγάλη απώλεια για μένα που δεν μπορούσα να τις δω όπως όλοι οι άλλοι».

Ο Τζάκσον διασκεύασε με επιτυχία την αγαπημένη τριλογία του Τόλκιν σε τρεις ταινίες, «The Fellowship of the Ring, «The Two Towers» και «The Return of the King, που τις επόμενες δύο δεκαετίες άνοιξαν το δρόμο στις μεγάλες παραγωγές fantasy.

Το franchise έφερε σχεδόν 3 δισεκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office, όπως και αναγνώριση από τους κριτικούς για τον Τζάκσον, ο οποίος κέρδισε Όσκαρ στις κατηγορίες Καλύτερης Ταινίας και Καλύτερης Σκηνοθεσίας για την τελευταία ταινία.

Αλλά ως φανατικός θαυμαστής του πρωτογενούς υλικού, ο Τζάκσον επανέλαβε ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να εκτιμήσει πλήρως τη δουλειά του.

«Σκέφτηκα πολύ σοβαρά να πάω σε έναν υπνωτιστή και να με υπνωτίσει για να με κάνει να ξεχάσω τις ταινίες και τη δουλειά που είχα κάνει τα τελευταία έξι, επτά χρόνια, έτσι ώστε να μπορέσω να καθίσω και να τις απολαύσω», όπως είπε.

Ο Νεοζηλανδός σκηνοθέτης είπε ότι επικοινώνησε ακόμη και με τον διάσημο Βρετανό mentalist Ντέρεν Μπράουν για να τον βοηθήσει στο απροσδόκητο ταξίδι του, αλλά τελικά δεν το έκανε.

Ο Τζάκσον σκηνοθέτησε τρεις ακόμη ταινίες από το σύμπαν του Τόλκιν, το «The Hobbit: An Unexpected Journey» και τα σίκουελ «The Desolation of Smaug» και «The Battle of the Five Armies».

Αλλά όταν η Amazon άρχισε να αναπτύσσει τη δική της σειρά «Lord of the Rings», με τίτλο «The Rings of Power», που θα είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα streaming τον επόμενο μήνα, ο Τζάκσον ισχυρίστηκε ότι η παραγωγή έκοψε κάθε επαφή μαζί του.

«Με ρώτησαν αν ήθελα να εμπλακώ [ο σεναριογράφος και παραγωγός Φραν Γουόλς] και εγώ είπα, “Είναι αδύνατο να απαντήσω στην ερώτηση χωρίς να δω ένα σενάριο”, δήλωσε ο Τζάκσον στο The Hollywood Reporter. «Οπότε είπαν “Μόλις λάβουμε τα πρώτα δύο σενάρια, θα σας τα στείλουμε”. Και τα σενάρια δεν εμφανίστηκαν ποτέ. Αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που άκουσα. Εντάξει. Κανένα παράπονο».

Το θετικό ωστόσο, είναι ότι ο Τζάκσον θα παρακολουθήσει τη σειρά, η οποία διαδραματίζεται χιλιάδες χρόνια πριν από τα γεγονότα της τριλογίας του Τόλκιν, με φρέσκια ματιά.