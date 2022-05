Plasmata: Bodies, Dreams and Data. Η Στέγη στο Πεδίον του Άρεως με μία εντυπωσιακή έκθεση

«We are having the time of our lives» γράφει το έργο που μας υποδέχεται στην έκθεση και δίνει τον τόνο της: ενός διασκεδαστικού ψηφιακού ονείρου, ενός κήπου απαγορευμένων απολαύσεων που ικανοποιεί και ταυτόχρονα καταβροχθίζει τα πλάσματα που είμαστε ή θα θέλαμε να είμαστε.

Με 25 διεθνή έργα μεγάλων διαστάσεων για πρώτη φορά στην Ελλάδα και νέες αναθέσεις, περισσότερα από 250 τετραγωνικά μέτρα έργων LED, βίντεο, διαδραστικές εγκαταστάσεις, 3D scanning, γλυπτά, φωτιστικές εγκαταστάσεις, mapping, ψηφιακές ταινίες, animation, τα εκθέματα αποτυπώνουν τον τρόπο που επιβιώνουμε μέσα σε ένα ψηφιακό περιβάλλον, που βλέπουμε τον εαυτό μας μέσα από την αντανάκλαση που εμείς οι ίδιοι δημιουργούμε, σε γνωστές διαδρομές αλλά και στα πιο απρόσμενα σημεία του πάρκου.

Σε έναν κόσμο όπου τα δεδομένα είναι ο νέος πηλός, πώς χρησιμοποιούμε τα ψηφιακά μας «χέρια» για να δημιουργήσουμε διαφορετικούς τύπους πλασμάτων και ταυτοτήτων, για να κατεργαστούμε και να ανακατεργαστούμε τους εαυτούς μας; Πώς μπορούμε να διαπλάσουμε τα δεδομένα -αυτή τη νέα πρώτη ύλη- για να απελευθερώσουμε τα σώματά μας, να γιορτάσουμε τις αστείρευτες δυνατότητες των υβριδικών -φυσικών και ψηφιακών- κόσμων, προστατευόμενοι συγχρόνως από τη δυσοίωνη πτυχή τους, αυτήν της συλλογής δεδομένων και της επιτήρησης; Σε μια εποχή κατά την οποία έχουμε γίνει θεοί και συγχρόνως σκλάβοι των νέων μας δημιουργημάτων, πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον ψηφιακό πολιτισμό για να ενώσουμε την ανθρωπότητα αντί να τη διχάσουμε;

Τα «Πλάσματα» ξεκινούν από το άγαλμα του Κωνσταντίνου και φτάνουν μέχρι το θέατρο του Άλσους και το πευκόδασος

Η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση επιλέγει και πάλι το Πεδίον του Άρεως, που στην αρχή της λειτουργίας του υπήρξε τόπος στρατιωτικών ασκήσεων και κατέληξε χώρος αναψυχής για τον κάτοικο της πόλης, για να μιλήσει για το σώμα όχι μόνο ως το locus της υποκειμενικότητας, αλλά και ως πεδίο ταυτοτικής, πολιτικής και κοινωνικής σύγκρουσης, ως το κέντρο της απόλαυσης, του πόνου και, τελικά, της ύπαρξής μας.

Φέτος, η έκθεση θα ακολουθήσει διαδρομές που μας ζητούν να ανακαλύψουμε μέρη του πάρκου τα οποία παραμένουν ως επί το πλείστον άγνωστα στο ευρύ κοινό.

Τα «Πλάσματα» ξεκινούν από το άγαλμα του βασιλιά Κωνσταντίνου και φτάνουν μέχρι το θέατρο του Άλσους και το πευκόδασος που υπάρχει πάνω από αυτό.

Οι επισκέπτες της έκθεσης μπορούν να ανακαλύψουν το τμήμα του Πεδίου του Άρεως προς την πλευρά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, εκεί όπου βρίσκεται το άγαλμα της θεάς Αθηνάς, και να περιπλανηθούν στα ψηφιακά περίπτερα και τις δράσεις που συμβαίνουν στα παρτέρια και τα ξέφωτα που κρύβονται μέσα στο πάρκο.